Al Pacino verfällt einer betörenden Verdächtigen: Der New Yorker Polizist Frank Keller muss mehrere Morde aufklären, bei denen Männer in ihren Betten auf brutale Weise getötet wurden. An den Tatorten wurden Zigarettenkippen mit Lippenstiftresten gefunden, außerdem spielte die Mörderin immer das Lied "Sea of Love". Alle Opfer hatten kurz vor ihrem Tod Kontaktanzeigen aufgegeben, und so sucht Keller ebenfalls mittels einer fingierten Anzeige nach der Fährte der Killerin ...