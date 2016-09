kabel1 classics 20:15 bis 22:20 Krimi Die Unschuldigen mit den schmutzigen Händen F, I, D 1975 Nach einer Vorlage von Richard Neely 16:9 20 40 60 80 100 Merken Romy Schneider zwischen zwei Männern: Die schöne Julie steckt in einer unglücklichen Ehe mit einem Säufer fest. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber Jeff plant sie den Mord an ihrem Mann, um endlich frei sein zu können. Als der Moment der Tat gekommen ist, schlägt Julie ihren Mann nieder, um Jeff den schmutzigen Rest zu überlassen. Am nächsten Morgen fehlt jedoch sowohl von ihrem Mann, als auch von Jeff jede Spur und Julie wird festgenommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Julie Wormser) Rod Steiger (Louis Wormser) Jean Rochefort (Albert Légal) Paolo Giusti (Jeff Marle) François Maistre (Lamy) Pierre Santini (Villon) François Perrot (Georges Thorent) Originaltitel: Les innocents aux mains sales Regie: Claude Chabrol Drehbuch: Claude Chabrol Kamera: Jean Rabier Musik: Pierre Jansen Altersempfehlung: ab 16