kabel1 classics 19:20 bis 19:45 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Ein Straßenkreuzer zum Weinen USA 1988 Samantha hat ihren Führerschein bekommen. Tony reagiert darauf wie alle Väter: Sein Auto bekommt sie nicht. Doch was nicht alle tun: Er schenkt seiner Tochter einen alten Straßenkreuzer. Der wäre im Prinzip ganz schick, doch in seinem Sicherheitswahn stattet Tony den Schlitten mit ein paar äußerst hässlichen Zubehörteilen aus. Samantha fährt das Ding eigentlich nur ihrem Vater zuliebe. Schließlich wird der Schlitten gestohlen - und darüber ist Samantha alles andere als traurig. Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Garrett Morris (Officer Audette) Shana Lane-Block (Bonnie) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Bob Perlow, Martin Cohan, Blake Hunter, Gene Braunstein Musik: Robert Kraft