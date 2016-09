Marianne Malivert wird nach dem Tod ihres Mannes zur Geschäftsführerin seines prestigeträchtigen Juwelierladens am Place Vendome in Paris. Mit ihrer neuen Aufgabe treten auch ziemlich unangenehme Zeitgenossen in ihr Leben: das Diamantenkartell und die Russenmafia. Das Kartell drängt Marianna dazu, mit ihrem Ex-Geliebten Battistelli, der sie vor Jahren bitter enttäuscht hatte, erneut ein Verhältnis anzufangen. Sie wird zum Lockvogel in einem Netz aus Intrigen, Lügen und Macht. In Google-Kalender eintragen