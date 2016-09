kabel1 classics 09:30 bis 10:00 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Das dicke Ende kommt noch USA 1988 Merken Max hatte einen folgenschweren Traum - von einer kirchlichen Trauung mit Mona. Er fasst dies als Zeichen auf und macht ihr am nächsten Tag einen Heiratsantrag. Mona aber will ihre Freiheit nicht aufgeben und lehnt Max' Ansinnen ab. Als dann aber die junge und attraktive Ex-Frau von Max auftaucht, ändert Mona ihre Meinung blitzschnell. Angela wird misstrauisch und beschließt, ihrer merkwürdigen Mutter einmal gehörig auf den Zahn zu fühlen - mit überraschendem Ergebnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Leslie Nielsen (Max) Shawn Southwick (Suzanne) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Ken Cinnamon, Joe Fisch, Howard Meyers, Karen Wengrod Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft