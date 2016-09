DMAX 23:15 bis 00:15 Dokusoap Car Rescue - Ran an den Rost! USA 2016 Live TV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joe Martin (Himself) Amanda Martin (Herself) Javier 'Shorty' Ponce (Himself) Jayson 'Shag' Arrington (Himself) Jason Martin (Himself) Michael Zabonik (Himself) Manny (Himself) Originaltitel: Iron Resurrection