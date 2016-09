Hessen 02:50 bis 03:40 Krimiserie Hecht und Haie Edle Tropfen D 1993 Live TV Merken Bei einer Gartenparty trinkt eine junge Frau gepanschten Wein und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Den gefährlichen Tropfen hat offenbar Max Mewes, ein alter Kunde von Wolfgang Hecht, zusammengemixt. Dr. Frenkel von der renommierten Weinkellerei Hummel & Co. versucht den Weinskandal zu begrenzen. Wolfgang Hecht, mit seinem großen Herz für kleine Leute, zweifelt an der Schuld seines ''Mandanten" und gerät damit selber ins Zwielicht. Auch privat stehen die Zeichen auf Stunk: Ein alter Jugendfreund von Vera Busch taucht auf. Wolfgang Hecht zieht sich zurück, während Bürobote Hölzenbein und Sekretärin Roswitha noch immer über Hochzeitsmoden debattieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Kreye (Wolfgang Hecht) Friedrich-Karl Praetorius (Christian Schneider) Barbara Wussow (Vera Busch) Kerstin Presber (Sabine Hecht) Gert Burkard (Dieter Hölzenbein) Natalie Lauter (Roswitha Löffler) Boyana Golenac (Theresa) Originaltitel: Hecht & Haie Regie: Martin Gies, Michael Werlin Drehbuch: Johannes Dräxler, Remy Eyssen

