Wunderschön! Das Allgäu - dem Himmel so nah / Gipfelglück / Traumwelten / Heilkräfte / Abgründe D 2015

Glückliche Kühe, saftige Wiesen, hohe Berge, urige Hütten, ganz viel Käse und Neuschwanstein-Romantik - Andrea Grießmann will mehr entdecken und blickt hinter die schönen Klischees des Allgäus. Zwischen Oberstdorf, Bad Hindelang, Immenstadt und Füssen findet sie verzauberte Orte und trifft außergewöhnliche Menschen. Und allen stellt sie die Frage: "Kommt man im Allgäu dem Himmel ein bisschen näher als anderswo?" Antworten geben das Krimiautoren-Duo Klüpfel & Kobr, ein junger Naturfotograf, ein Zirkusdirektor, eine Heilkräuterfrau, ein buddhistischer Mönch und ein Steinbock-Experte.

Moderation: Andrea Grießmann
Regie: Beate Höfener