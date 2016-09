Hessen 13:00 bis 14:30 Komödie Nicht mit mir, Liebling D 2012 Stereo Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eine beschauliche Provinzstadt mitten in Deutschland. Hier regiert seit einer Ewigkeit Bürgermeister Robert von der Heyden, der seiner Frau Nina hoch und heilig versprochen hat, seine dritte Amtszeit sei die letzte. Nach zwölf Jahren als hauptberufliche Mutter und "First Lady" freut die früher selbst politisch aktive Nina sich auf Arbeit und Karriere. Leider bricht Robert sein Gelöbnis und tritt zum vierten Mal an. Als Nina ihren Mann zudem noch mit seiner blutjungen PR-Beraterin ertappt, ist das Maß voll. Statt dem Untreuen die Leviten zu lesen, fordert sie ihn politisch heraus: als Gegenkandidatin der Opposition. - Ein politischer Krimi ums Bürgermeisteramt? Oder doch eine Liebeskomödie in der deutschen Provinz? In den Hauptrollen kämpfen Ursula Karven und Hans-Werner Meyer mit harten Bandagen um emotionale Glaubwürdigkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Karven (Nina von der Heyden) Hans-Werner Meyer (Robert von der Heyden) Henning Baum (Philipp Rossinger) Ronja Mittelstädt (Alice von der Heyden) Jana Klinge (Jaqueline Kruger) Gertraud Jesserer (Gräfin von der Heyden) Kathrin Ackermann (Anja) Originaltitel: Nicht mit mir, Liebling Regie: Thomas Nennstiel Drehbuch: Christoph Silber, Stefan C. Schaefer Kamera: Reiner Lauter Musik: Maurus Ronner Altersempfehlung: ab 6