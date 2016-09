Zee.One 20:15 bis 22:15 Drama Kreuzfahrt der Liebe IND 2015 Nach einer Vorlage von Zoya Akhtar, Reema Kagti HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hochwertig produziertes Familienepos an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes: Die Familie des erfolgreichen Unternehmers Kamal Mehra will die Silberhochzeit des Familienoberhauptes feiern. Gleichzeitig ist die Familie Sood eingeladen, von denen Kamal sich wichtige Geschäftskontakte verspricht. Er plant, seinen Sohn Kabir mit Noori, der schönen Tochter der Soods, zu verkuppeln. Kamir und Noori wollen ihre Eltern ruhig stellen und spielen ihnen vor, eine Affäre zu haben. Doch was geschieht hinter den Kulissen? Werden die beiden sich tatsächlich ineinander verlieben? Oder wird die schöne Tänzerin Farah dazwischenfunken? Eine ereignisreiche Traumreise im tiefblauen Mittelmeer.Dil Dhadakne Do war der Bollywood-Sommerhit im Jahr 2015 und lief unter dem Titel "Ozean der Träume auch mit Erfolg in den deutschen Kinos. Hauptdarstellerin und potentielles Bond-Girl Priyanka Chopra, die Miss World 2000, ist auch in den USA eine gefragte Schauspielerin. In der FBI-Serie Quantico spielt sie derzeit die Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Kamal Mehra) Shefali Shetty (Neelam Mehra) Priyanka Chopra (Ayesha Mehra) Ranveer Singh (Kabir Mehra) Anushka Sharma (Farah Ali) Farhan Akhtar (Sunny Gill) Rahul Bose (Manav) Originaltitel: Dil Dhadakne Do Regie: Zoya Akhtar Drehbuch: Javed Akhtar Kamera: Carlos Catalan Musik: Shankar-Ehsaan-Loy Altersempfehlung: ab 6