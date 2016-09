Zee.One 12:15 bis 14:15 Actionfilm Jayanta - Ein Verbrecher auf Liebeskurs IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Living next door to Alice' aus Bollywood: Das war wirklich nicht vorgesehen. Die junge Uni-Absolventin Simram verpasst ihren Traumjob, und muss sich plötzlich durchs Kellnern über Wasser halten. Als die dort schließlich auch rausfliegt, nach dem sie ständig Tabletts fallen lässt, zieht sie gezwungenermaßen in ein schäbiges Zimmer über einer Kneipe ein. Dieses miete sie vom zwielichtigen Kleinganoven Jayan, der für den lokalen Mafiaboss arbeitet, um ihn eines Tages zu beerben. Unfreiwillig wird die ungeschickte Simram in sehr komische und teils gefährliche Situationen verstrickt, aus denen sie sich durch mehr Glück als Verstand befreien kann. Dass sie und Jayan sich dabei näherkommen, macht die Sache nicht leichter. Glücklicherweise gelingt es dem geschickten Kleingangster, Liebe und Karriere zu jonglieren bis es für Simran ernsthaft gefährlich wird. Durch ihren Charme und ihre bisher gut verborgene Cleverness muss sie sich nun aus der Affäre ziehen. Wird schließlich es zum Happy End für das ungleiche Paar kommen? Die spaßige Liebeskomödie ist die indische Adaption des koreanischen Filmhits My Gangster Lover. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zakir Hussain (Altafbhai) Nasser (Alex Pandian) Vivek Oberoi (Jayanta) Neha Sharma (Simran) Rahul Singh (Datta) Originaltitel: Jayantabhai Ki Luv Story Regie: Vinnil Markan Drehbuch: Kiran Kotrial Kamera: Santosh Thundiyil Musik: Sachin - Jigar Altersempfehlung: ab 6