Der erfolgreiche Manager Bobby Walker fällt aus allen Wolken, als er im Zuge von Einsparmaßnahmen seinen Job in einem Milliardenkonzern verliert. Vergeblich bemüht er sich, eine neue Stelle zu finden. Das Selbstwertgefühl des Familienvaters sinkt nach einer Vielzahl demütigender Vorstellungsgespräche ins Bodenlose. Auch Bobbys ältere Kollegen Phil und Gene werden von dem Konzern auf die Straße gesetzt. Während Phil durch die Arbeitslosigkeit jeden Lebensmut verliert, will Gene sich mit der Situation nicht einfach abfinden. - Das exzellent besetzte, von der Kritik hoch gelobte Drama wirft einen schonungslosen Blick auf die Methoden und Mechanismen in der neoliberalen Arbeitswelt