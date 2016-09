MDR 17:00 bis 17:45 Magazin MDR um 4 Neues von hier & Leichter leben "Trendige Looks im Herbst" D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Auf unseren Köpfen wird es im Herbst individuell, aufregend und voluminös! Sowohl Lang- als auch Kurzhaarfrisuren werden deutlich durchgestufter und damit leichter und wilder. Die neuen, hellen und pudrigen Farben verleihen den Trendfrisuren Harmonie und die gewisse Eleganz. Haarexperte Sven Hentschel hat für jeden Geschmack den passenden angesagten Look parat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sven Hentschel (Starfriseur) Originaltitel: MDR um 4