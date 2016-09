Das Erste 21:00 bis 22:15 Diskussion Hart aber fair D 2016 2016-09-19 02:25 Stereo Untertitel Live HDTV Live TV Merken Moderator Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In der Live-Sendung ist Thema, was die Menschen bewegt und aufregt. "hart aber fair" bereitet aktuelle Themen auf - für jeden verständlich, umfassend und informativ. Filme und Reportagen liefern wichtige Hintergründe, bereichern die Diskussion mit harten Fakten und beleuchten das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Zuschauer können sich mit ihren Meinungen, Fragen, Ängsten und Sorgen per Telefon, Internet, Fax oder E-Mail in die Sendung einmischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frank Plasberg Originaltitel: Hart aber fair