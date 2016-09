Das Erste 18:50 bis 19:45 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 364 Ein Mann ein Wort D 2014 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Hardy Knoche hat endlich ein bisschen Glück im Leben. Er ist auf Bewährung draußen, hat die Boutique-Besitzerin Patrizia kennengelernt und verdient sein Geld auf ehrliche Art als Türsteher in einem Club. Als dort ein Gast völlig ausflippt, befördert Knoche den jungen Mann kurzerhand ziemlich unsanft zur Tür hinaus. Erst auf dem Polizeikommissariat 14 erfährt Knoche, dass es sich bei dem jungen Mann um Pascal handelt - den Neffen der brutalen Kiezgröße Dietmar Severing. Er weiß, dass sich Severing an ihm rächen wird. Knoche sieht für sich nur eine einzige Chance: Er braucht Dirk Matthies' Hilfe. Dirk arrangiert ein Versöhnungstreffen zwischen Pascal, Knoche und Severing. Das Treffen verläuft gut, für Dirks Geschmack ein wenig zu gut. Setzt Severing Knoche unter Druck? Dirks Ermittlerinstinkt jedenfalls ist geweckt. Währenddessen schlägt sich Paul Dänning mit dem liebeskranken und unverbesserlichen Einbrecher Ole Wecker herum. Nina Sieveking fliegt mit Charly für einen Kurztrip nach Mallorca. Und Daniel Schirmer muss eine Entdeckung machen, die sein Leben komplett umkrempelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Jens Münchow (Paul Dänning) Maria Ketikidou (Harry Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Wanda Perdelwitz (Nina Sieveking) Sven Fricke (Daniel Schirmer) Saskia Fischer (Frau Küppers) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Christoph Stark Drehbuch: Lothar Kurzawa