Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Exodus nach Europa - Massengrab Mittelmeer D 2016 Sie fliehen zu Tausenden übers Mittelmeer. Der Massenexodus der Flüchtlinge Richtung Europa reißt nicht ab. Seit der Weg über die Ägäis nach Griechenland gesperrt ist stechen sie von Libyen aus in völlig überladenen Schlauchbooten oder ausrangierten Fischerkähnen in See. Damit steigt auch die Zahl der Toten, obwohl inzwischen viele Rettungsschiffe vor der Küste Libyens kreuzen. Originaltitel: Exodus nach Europa - Massengrab Mittelmeer