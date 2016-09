Disney Channel 23:30 bis 00:00 Comedyserie Roseanne Schreck, lass nach! USA 1990 Stereo HDTV Merken Wieder ist der Lieblingstag der Conners gekommen: Es ist Halloween, die Nacht der Geister und Monster, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Liebt es doch niemand so wie die Conners, anderen eine fürchterliche Angst einzujagen. Als sich D. J. als Hexe verkleiden will, ist Dan sauer: Er will seinen Sohn nicht in einer Frauenrolle sehen. Wenigstens soll der Kleine als Hexer gehen. Nun bekommt Dan es mit Roseanne und Jackie zu tun: Sie sagen seinem Machismo den Kampf an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roseanne Barr (Roseanne Conner) John Goodman (Dan Conner) Laurie Metcalf (Jackie Harris) Michael Fishman (D.J. Conner) Sara Gilbert (Darlene Conner) Alicia Goranson (Becky Conner) Natalie West (Crystal Anderson) Originaltitel: Roseanne Regie: John Whitesell Drehbuch: Chuck Lorre, Jeff Abugov Kamera: Daniel Flannery Musik: Howard Pearl, Dan Foliart