Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Die Nanny Mutter gesucht USA 1997 Stereo HDTV Fran und Val haben zu ihrer Highschool-Zeit Mai-Ling, ein kambodschanisches Mädchen, für 17 Cent am Tag 'adoptiert'. Die mittlerweile 19-Jährige kommt nun zu Besuch nach New York und wohnt natürlich im Hause Sheffield. Zunächst sind alle begeistert, doch schon bald machen sich Zweifel breit: Vor allem Sylvia ist davon überzeugt, dass Mai-Ling es auf Mr. Sheffield abgesehen hat. Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Ann Guilbert (Grandma Yetta) Rachel Chagall (Val Toriello) Benjamin Salisbury (Brighton) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Caryn Lucas Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson