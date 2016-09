Disney Channel 21:30 bis 22:00 Comedyserie Die Nanny Chevy Chase will alles! USA 1997 Stereo HDTV Merken Maxwell möchte Chevy Chase für sein neues Stück engagieren. C.C. bringt ein Treffen mit dem Komiker in Atlantic City zu Stande. Chevy ist in Wirklichkeit weniger umgänglich als auf der Bühne, doch Fran hat auf Anhieb einen guten Draht zu ihm. Chevy lädt sie als Maskottchen zu einer Pokerpartie in seine Suite ein. Maxwell missinterpretiert Frans Verabredung gründlich. Kochend vor Eifersucht will er Fran aus Chevys Zimmer 'retten'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Robert Sternin, Prudence Fraser, Peter Marc Jacobson Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson