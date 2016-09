Disney Channel 20:15 bis 21:00 Serien Finding Carter Geschwisterliebe USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Birds Freund ist DJ und lädt zu einem Haus-Konzert ein, wofür Carter und Taylor von Elizabeth ihr OK bekommen. In Wirklichkeit hat Carter jedoch ganz andere Pläne. Sie hat ihr erstes richtiges Date mit Jared. Carters Erwartungen werden jedoch nicht erfüllt, da Jared arbeiten muss. Aufgrund dieses Missverständnisses geht Carter dann doch auf das Konzert, wo das nächste negative Erlebnis auf sie wartet. Bens Pflegeschwester Olivia, hat zu tief ins Glas geguckt und verliert das Bewusstsein. Ben und Carter schaffen sie daraufhin zu Lori, um sie dort gemeinsam mit ihr wieder aufzupäppeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Prescott (Carter Stevens) Cynthia Watros (Elizabeth Wilson) Anna Jacoby-Heron (Taylor Wilson) Zac Pullam (Grant) Alex Saxon (Max) Milena Govich (Lori Stevens) Jesse Henderson (Gabe) Originaltitel: Finding Carter Regie: Brian Dannelly Drehbuch: Maria Maggenti Altersempfehlung: ab 12