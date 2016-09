Disney Channel 15:20 bis 15:45 Trickserie Phineas und Ferb Im Bauch des Ungeheuers / Mond Eiscreme USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Phineas und Ferb bauen für das Danville Hafen Festival einen riesigen Metall-Hai, aber Candace will sie auffliegen lassen. Mit Hilfe von Stacy und Captain Squint macht sich Candace auf die Jagd nach dem Hai und ihren Brüdern... (b) Phineas und Ferb wollen wissen, ob man mit Hilfe der niedrigen Anziehungskraft des Mondes die beste Eiscreme herstellen kann. Also laden sie ihre Freunde und ein paar Kühe in eine Rakete und fliegen zum Mond... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire, Jay Lender, Robert F. Hughes Drehbuch: Jim Bernstein, Michael Diederich, Antoine Guilbaud, Kaz, Kyle Menke Altersempfehlung: ab 6