Disney Channel 13:20 bis 13:50 Jugendserie Meine Schwester Charlie Küss nicht den Frosch USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Endlich ist es soweit und die ganze Familie Duncan fährt ins Super Adventure Land. Dort findet Teddy einen Job als Teilzeitprinzessin an Emmett ?s Seite, seinerseits ein Frosch. In einer Show, die mehrmals am Tag aufgeführt wird, spielen die beiden das Märchen vom Froschkönig nach und so wird Teddy Emmett küssen müssen. Aufgrund dieses drohenden Unheils hat Teddy einen seltsamen Traum, in dem Emmett sich tatsächlich in einen Prinzen verwandelt.Unterdessen wird Gabe vom Marketing- Direktor des Super Adventure Land zum Hauptdarsteller des neuen Werbespots ernannt. Endlich ist es soweit und die ganze Familie Duncan fährt ins Super Adventure Land. Dort findet Teddy einen Job als Teilzeitprinzessin an Emmett ?s Seite, seinerseits ein Frosch. In einer Show, die mehrmals am Tag aufgeführt wird, spielen die beiden das Märchen vom Froschkönig nach und so wird Teddy Emmett küssen müssen. Aufgrund dieses drohenden Unheils hat Teddy einen seltsamen Traum, in dem Emmett sich tatsächlich in einen Prinzen verwandelt. Unterdessen wird Gabe vom Marketing- Direktor des Super Adventure Land zum Hauptdarsteller des neuen Werbespots ernannt. Amy wittert ihre Chance, weiß sich in Szene zu setzen und in den Mittelpunkt zu spielen, bis sie kurzerhand vom Film- Set entfernt wird.Bob hat das Kochtalent von PJ entdeckt und will nun laufend bekocht werden. Darunter leiden sowohl PJ?s Schulnoten als auch Bob ?s Figur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Leigh-Allyn Baker (Amy Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Shane Harper (Spencer Walsh) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Drew Vaupen, Phil Baker