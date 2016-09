Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Schätze aus dem Eis D 2013 2016-09-19 00:45 Merken Die Gletscher der Alpen verlieren seit Jahrzehnten kontinuierlich an Größe. Was Klimaforscher alarmiert, bietet Archäologen und Historikern ungeahnte Möglichkeiten. Die Dokumentation begleitet Forscher bei ihren außergewöhnlichen Entdeckungen im scheinbar ewigen Eis. Der berühmteste Fund ist "Ötzi", der vor 5000 Jahren starb und mitsamt seiner Ausrüstung im Gletschereis konserviert wurde. Die "Eis-Mumie" liefert der Wissenschaft wertvolle Informationen über das Leben am Ende der Steinzeit. In Sibirien stoßen Archäologen auf noch ältere Funde. Auf der Halbinsel Jamal entdeckten Rentierjäger ein 40 000 Jahre altes Mammut-Baby. Forscher am Leipziger Max-Planck-Institut haben die DNA des Tieres rekonstruiert und entschlüsseln, mit welchen lebenden Tieren die Mammuts am engsten verwandt sind und weshalb die majestätischen Tiere einst ausstarben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schätze aus dem Eis