Phoenix 05:10 bis 06:00 Dokumentation Skandale der Antike USA 2008 2016-10-08 06:25 Live TV Merken Missgeschicke, Bestechungsskandale, Rauschgiftorgien und Morde - alles dies war auch schon in der Antike Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Diese Dokumentation gräbt in den Archiven der antiken Welt, um die spektakulärsten und größten Skandale jener Zeit ans Tageslicht zu bringen. Erstmalig eingesetzte Untersuchungsmethoden, erst kürzlich entdeckte Schriften und neue Theorien erklären, was hinter den Eklats der alten Zivilisationen steckte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scandals of the Ancient World