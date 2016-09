ZDFinfo 03:15 bis 04:00 Dokumentation ZDF-History Cäsarenwahn - Die Droge der Macht D 2013 2016-09-20 14:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Er befällt vor allem die Mächtigen: der Cäsarenwahn. Wer von ihm getrieben ist, glaubt quasi göttlich zu sein. "ZDF-History" rekonstruiert die gigantomanischen Pläne von Kaisern und Diktatoren. Der Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde hat das Phänomen 1894 erstmals am Beispiel des römischen Kaisers Caligula beschrieben, der sich über Recht und Gesetz selbstherrlich hinwegsetzte und immer mehr in seiner Scheinwelt lebte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF-History Regie: Martin Papirowski

