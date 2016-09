ZDFinfo 07:00 bis 07:45 Dokumentation Geheimnisse der Kirche Rätsel um Maria USA 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Michelangelos großartige Plastik - die Piet? - ist das ikonische Bild von der Jungfrau Maria mit ihrem gekreuzigten Sohn. Diente eine Terrakotta-Skulptur mit geheimen Symbolen als Vorlage? Um die Erzählungen in der Bibel ranken sich viele Verschwörungstheorien. In der Sendereihe "Geheimnisse der Kirche" hinterfragt der kanadisch-israelische Journalist Simcha Jacobovici, wie viel Wahrheitsgehalt in den Verschwörungstheorien steckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Biblical Conspiracies

