Dokumentation Heißer Planet - Aufruhr im Erdinneren GB 2011 Was wäre, wenn wir unsere Ozeane verlieren? Wir geben uns diesem Szenario hin und reisen zum tiefsten Punkt der Erde und den versteckten Wundern, die unser Leben lenken. Verdeckt von all dem Wasser sind einige der größten Formationen der Erde: die längsten Bergketten, die höchsten Vulkane und die tiefsten Canyons. Doch wie beeinflussen diese gewaltigen Phänomene unser alltägliches Leben? Moderation: Richard Hammond Originaltitel: Richard Hammond's Journey to ... The Centre of the Planet Regie: Mike Slee/Nick Shoolingin-Jordan