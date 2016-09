ZDF neo 01:05 bis 02:00 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Das Attentat GB 2007 Stereo 16:9 Merken Der MI5 erfährt, dass algerische Extremisten um Abdul Kharami in London ein Attentat planen. Alles deutet darauf hin, dass eine amerikanische Einrichtung Ziel des Anschlags sein wird. Deshalb informiert Harry Pearce Bob Hogan von der CIA. Dem vertraut er allerdings wegen der Vorgänge im Iran und wegen Zaf Younis' Verschwinden nicht mehr. Dennoch soll in enger Zusammenarbeit mit ihm das Attentat verhindert und Kharami, der einem Hausarrest entfliehen konnte, festgesetzt werden. Allerdings weist Harry Ros Myers an, den US-Geheimdienst zu unterwandern. Zudem besteht der Verdacht, dass die Iraner in Kharamis Terror-Komplott verwickelt sind, weshalb Adam Carter seine Informantin und Geliebte Ana auf ihren Mann, den iranischen Special Consul Bakhshi, ansetzt. Wenn Kharami mit den Iranern zusammenarbeitet, würde Bakhshi es wissen. Aber während sie ihn observiert, wird Ana von einem seiner Mitarbeiter überrascht, und es kommt zu einem tragischen Zwischenfall. Michael Johnson, ein Informant des MI5, ist eine der Schlüsselpersonen, um Kharami aufzuspüren. Da das Team ihm allerdings nicht rückhaltlos vertraut, wird er überwacht. Dabei gerät Jo Portman in die Hände der Extremisten und wird in den Kofferraum des Wagens verfrachtet, der für das Attentat vorgesehen ist. Direkt neben ihr tickt eine Bombe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hermione Norris (Ros Myers) Miranda Raison (Jo Portman) Hugh Simon (Malcolm Wynn-Jones) Gemma Jones (Connie James) Matthew Marsh (Bob Hogan) Felix D'Alviella (Warren) Originaltitel: Spooks Regie: Charles Beeson Drehbuch: David Farr Kamera: Kieran McGuigan Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12