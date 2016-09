ZDF neo 11:30 bis 12:15 Krimiserie Küstenwache Stummer Hass D 2009 Stereo 16:9 Merken Die "Albatros II" sichtet ein auf See treibendes Fischernetz, in dem sich die Leiche eines Mannes verfangen hat. Es handelt sich um Klaas Nielsen, den Eigentümer einer Fischfabrik. Spuren auf dem Kutter und der Obduktionsbericht deuten auf Mord. Dabei fällt der Verdacht der Küstenwache hauptsächlich auf den Geschäftspartner Nielsens, denn nur Peter Weidenfels scheint vom Tod des Mannes zu profitieren. Der Mann wird festgenommen. In der Tat gesteht dieser bald den Mord an Klaas Nielsen. Doch obwohl der Fall abgeschlossen scheint, ist allein Leonie Stern anderer Überzeugung: Nielsen war, anders als bislang von den Mitgliedern seiner Familie beschrieben, ein herrischer und kontrollsüchtiger Mensch, der Angehörige und Mitarbeiter regelrecht unterdrückte. Zudem pflegte er die Erträge seiner Fabrik regelmäßig heimlich beiseitezuschaffen. Und schon bald gerät die neue Bootsfrau Leonie Stern in eine lebensbedrohliche Situation, als sie auf eigene Faust ermittelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Annekathrin Bach (Leonie Stern) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Originaltitel: Küstenwache Regie: Jan Bauer Drehbuch: Andreas Hug, Martin Muser Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker