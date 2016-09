ZDFkultur 01:30 bis 03:50 Show Melodien für Millionen D 2000 Stereo Dolby Merken Mitwirkende: Orchester Vincero,James Last, Montserrat Caballé, Deborah Sasson, Vicky Leandros, German Tenors, Maari Ballett, Brunner & Brunner u.a. (ZDF 26.11.2000) Die diesjährige Spenden-Telefonnummer lautet: 01 37/44 88 44 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Orchester Vincero, James Last, Montserrat Caballé, Deborah Sasson, Vicky Leandros, German Tenors Originaltitel: Melodien für Millionen Regie: Frank Hof