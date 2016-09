ZDFkultur 15:00 bis 15:45 Familienserie Wie gut, dass es Maria gibt Folge: 18 Eskimos sind glücklich D 1989 2016-09-20 09:45 Merken Apotheker Torwarth platzt mit der Neuigkeit heraus: Schwester Maria soll Äbtissin werden. Maria haut diese Nachricht - im wahrsten Sinne des Wortes - um. Maria wird in ihr Stammkloster nach Österreich beordert. Den Vorschlag der Generaloberin, ihre Nachfolgerin zu werden, versucht sie mit einer Parabel vom glücklichen Leben der Eskimos zu zerstreuen. Voller Hoffnung, die Äbtissin von ihren Absichten abgebracht zu haben, reist sie nach Berlin zurück. Dort erfährt sie, dass die Generaloberin zwei Stunden nach ihrer Abreise gestorben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thekla Carola Wied (Schwester Maria) Alexander May (Dekan Strathmann) Ursula Diestel (Eva Hagenkötter) Friedrich W. Bauschulte (Apotheker Torwarth) Gunter Berger (Pastor Siegfried Wölm) Hilde Krahl (Generaloberin) Eva Brumby (Schwester Prokuratorin) Originaltitel: Wie gut, dass es Maria gibt Regie: Rob Herzet Drehbuch: Justus Pfaue Kamera: Norbert Stern Musik: Christian Bruhn