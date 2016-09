ZDFkultur 13:30 bis 14:15 Reportage Tierische Kumpel In Duisburg machen sich die Tierärzte seit einiger Zeit Sorgen um einen Australier / In den vergangenen Monaten hat sich im Tropenhaus viel getan: Neue Bewohner sind eingezogen und viele Pflanzen dazu gekommen / Einmal pro Jahr bekommen alle Wuppertaler Guanakos eine Spritze gegen Parasiten D 2008-2009 Stereo 16:9 Merken In Duisburg machen sich die Tierärzte seit einiger Zeit Sorgen um einen Australier. Bei seiner Ankunft vor acht Monaten war das Schnabeligel-Männchen eindeutig zu dick - inzwischen hat es aber zu stark abgenommen. Nun soll der stachelige Kerl zum Check in die Duisburger Tierarztpraxis. Zum ersten Mal haben Kerstin Jurczynski und ihr Kollege Dimitri Widmer nun einen solch exotischen Patienten in der Praxis. In den vergangenen Monaten hat sich im Tropenhaus viel getan: Neue Bewohner sind eingezogen und viele Pflanzen dazu gekommen. Das Rio Negro blüht regelrecht auf. Nun schwappt die Dekowelle auch ins Becken von "Ur-Einwohner" Baby. Gleich drei "Tropendesigner" im Taucheranzug peppen das Zuhause des Flussdelfins auf. So etwas hat Baby in seinen 30 Duisburger Jahren noch nicht erlebt. Einmal pro Jahr bekommen alle Wuppertaler Guanakos eine Spritze gegen Parasiten. Das mögen sie allerdings gar nicht. Tierarzt Dr. Arne Lawrenz weiß das und hat sich deshalb Verstärkung in Form von drei kräftigen Männern mitgebracht. Bei den Guanakos ist es nämlich wie bei den schweren Jungs: Keiner will sich freiwillig "festnehmen" lassen. Entschlossen stürmt das "SEK Wurmkur" den Stall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierische Kumpel