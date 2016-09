ZDFkultur 07:00 bis 07:45 Dokumentation Metal Evolution Nu Metal USA 2011 Stereo 16:9 Merken "Metal Evolution" ist eine Musik-Dokumentation, die die Historie und die verschiedenen musikalischen Auswüchse von Heavy Metal in elf Episoden beleuchtet. Der kanadische Musikredakteur Sam Dunn führt zu diesem Zweck Interviews mit den ganz großen Bands dieses Genres, wie Black Sabbath, Deep Purple, Metallica, Van Halen, Slash, Alice Cooper, Soundgarden, Slayer oder Iron Maiden, und zeigt in kurzen Ausschnitten die musikalische Entwicklung von den 50er Jahren bis heute. In dieser Folge ist Sam Dunn im Großbritannien der Neuzeit unterwegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Metal Evolution

