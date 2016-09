NDR 23:15 bis 00:45 Komödie Fraktus D 2012 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Erfinder des deutschen Techno werden sie von Größen wie Scooter und Daft Punk verehrt: Fraktus. Nach einem Streit auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs in den 1980er-Jahren hatte sich die legendäre Band entzweit und ist seither in Vergessenheit geraten. Doch der rastlose Musikproduzent Roger Dettner hat die Fährte des Elektropop-Trios Fraktus aufgenommen und versucht nun, die drei Bandmitglieder nach 25 Jahren wieder zusammen auf die Bühne zu bringen. Lars Jessens Mockumentary "Fraktus" zeichnet das Porträt einer fiktiven deutschen Techno-Formation, die angeblich in den 1980er-Jahren die Massen in Deutschland begeisterte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devid Striesow (Roger Dettner) Heinz Strunk (Torsten Bage) Rocko Schamoni (Dickie Schubert) Jacques Palminger (Bernd Wand) Piet Fuchs (Winnie) Dieter Meier (Dieter Meier) Blixa Bargeld (Blixa Bargeld) Originaltitel: Fraktus - Das letzte Kapitel der Musikgeschichte Regie: Lars Jessen Drehbuch: Heinz Strunk, Rocko Schamoni, Jacques Palminger, Sebastian Schultz, Lars Jessen, Ingo Haeb Kamera: Oliver Schwabe Musik: Carsten Meyer Altersempfehlung: ab 12