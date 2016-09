ZDF 03:00 bis 03:45 Magazin WISO WISO-Tipp: Mobilfunkanbieter wechseln - Darauf müssen Sie achten D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken WISO-Tipp: Mobilfunkanbieter wechseln Darauf müssen Sie achten Jeder Deutsche hat im Schnitt 1,5 Mobilfunkverträge. Rund 114 Millionen Mobilfunkanschlüsse gibt es derzeit in Deutschland - Verträge, Prepaid- und SIM-Karten eingeschlossen. Unter Mobilfunkanbietern herrscht ein intensiver Wettbewerb. Vorteil für Kunden: Sie profitieren von sinkenden Preisen. Das betrifft teure Tarife mit Smartphone - und deutlich günstigere ohne Handy. Der Kunde hat die Qual der Wahl: Welcher Mobilfunkanbieter passt am besten zu mir? Langfristiger Vertrag oder monatliche Kündigungsmöglichkeit? Die Auswahlmöglichkeiten sind riesig. Die Fallstricke auch. Wer also seinen Vertrag reibungslos wechseln und im Idealfall Geld dabei sparen möchte, der muss einiges beachten. WISO sagt Ihnen, wie Sie Ihren Mobilfunkanbieter erfolgreich wechseln. Außerdem: Worauf muss man bei der Kündigung achten? Was muss am besten in der Kündigung stehen? Welcher Neu-Vertrag ist am sinnvollsten? Gibt es versteckte Kosten? Und: Kann man die alte Rufnummer mitnehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarah Tacke Originaltitel: WISO

