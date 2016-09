ZDF 01:30 bis 03:00 Krimi Dunckel D 1998 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Ein Banküberfall, zwei tote Polizisten und drei Brüder, die ziemlich schnell Deutschland verlassen wollen. Jetzt muss jeder selber sehen, wie er nach Polen kommt. Benny Dunckel, 19 Jahre alt, leicht verwirrt, auf der Flucht mit einer iranischen Taxifahrerin als Geisel, die seine einzige Chance ist, erwachsen zu werden, bevor er stirbt. Freddy Dunckel, 25 Jahre alt, wenig begeistert von der Idee, weiter seinen Brüdern zu folgen, cholerisch, einsam und viel zu großherzig für die Menschen, denen er auf seiner Reise begegnet. Und Tommy Dunckel, der älteste Bruder, ein Spieler, der seine Brüder verleitet hat, um sich selbst in eine Scheinwelt zu flüchten, aus der er erst wieder auftaucht, als nichts mehr geht. Der Film erzählt in drei Episoden die hilflosen Fluchten von drei ungleichen Brüdern. Jede Geschichte für sich ist ein Porträt, alle zusammen das Bild einer zerstörten Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florian Lukas (Benny Dunckel) Oliver Korittke (Freddy Dunckel) Sebastian Blomberg (Tommy Dunckel) Isabella Parkinson (Sohad) Nele Mueller-Stöfen (Maria) Horst Buchholz (Jean) Vadim Glowna (Karl Dunckel) Originaltitel: Dunckel Regie: Lars Kraume Drehbuch: Lars Kraume Kamera: Andreas Doub Musik: Die Sterne