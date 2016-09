ZDF 00:10 bis 01:30 Drama liebeskind D 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Alma war noch ein Kind, als der Vater die Familie verließ, um als Arzt in Krisengebieten im Ausland zu arbeiten. Alma ist 17, als sie dem Vater wieder begegnet. Anfangs versuchen beide, an die gemeinsame Vergangenheit anzuknüpfen, Versäumnisse nachzuholen. Doch sie merken bald, dass sie nicht einfach da weitermachen können, wo sie aufgehört haben. Alma ist kein Kind mehr, sondern eine junge Frau, die mit ihren weiblichen Reizen kokettiert - auch vor ihrem Vater. Er spürt, dass ihre Beziehung in die falsche Richtung läuft. Beide leiden zunehmend unter ihren Gefühlen und müssen eine Entscheidung treffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Fischer (Alma) Lutz Blochberger (Fred Schöne) Radik Golovkov (Wenzel) Viviane Bartsch (Inka Schuseil) Suzanne Vogdt (Barbara Schöne) Anton Rattinger (Klaus) Kathrin Enenkel (Gwendolyn) Originaltitel: Liebeskind Regie: Jeanette Wagner Drehbuch: Jeanette Wagner Kamera: Francisco Dominguez Musik: José van der Schoot Altersempfehlung: ab 12