Nick 22:20 bis 00:05 Drama Verliebt In Molly Verliebt in Molly CDN 2013 Die verträumte 16-jährige Molly ist ein ganz gewöhnlicher Teenager irgendwie. Sie fühlt sich überfordert von den Möglichkeiten an ihrer unkonventionellen Kunstschule, an der sich jeder mit Kreativität zu übertreffen versucht. Das ändert sich, als der junge attraktive Lehrer Ben ihr Interesse für Fotografie weckt. Doch je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto näher kommen sie sich. Hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen und der Realität hat ihre Liebe eine Chance? Schauspieler: Lola Tash (Molly Maxwell) Charlie Carrick (Ben Carter) Krista Bridges (Marilyn Maxwell) Rob Stewart (Evan Maxwell) Richard Clarkin (Raymond) Brooke Palsson (Caitlin) A.K. Shand (Gala) Originaltitel: Molly Maxwell Regie: Sara St. Onge Drehbuch: Sara St. Onge Altersempfehlung: ab 12