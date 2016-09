Nick 17:10 bis 17:40 Jugendserie Die Thundermans Die Cybermans USA 2015 Merken Billy und Nora freunden sich bei einer Games-Convention mit zwei Teenagern an und führen Max und Phoebe somit vor Augen, wie sehr diese ihre kleinen Geschwister vernachlässigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Originaltitel: The Thundermans Regie: Tim Ryder Altersempfehlung: ab 6