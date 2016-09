Nick 09:35 bis 09:55 Trickserie Cosmo und Wanda Die Dad-Plage / Eine Wette gegen die Natur USA, CDN 2009 Merken Da Timmys Dad nie Zeit für gemeinsame Aktivitäten hat, wünscht er sich von seinen Zauberpaten Cosmo und Wanda einen Haufen Dad-Puppen für jede Gelegenheit. Trotz anfänglichen Erfolgs gerät die Situation schon bald außer Kontrolle? Timmy möchte bei den Pfadfindern in die nächste Altersstufe aufsteigen. Gemeinsam mit Dad und seinen Freunden lässt er sich auf eine Wette mit dem von seiner Mom angeführten Pfadfinderinnen ein. Zunächst scheint es, als ob die Tiere des Waldes nur den Mädchen helfen, aber dann wendet sich das Blatt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Musik: Guy Moon Altersempfehlung: ab 6