Nick 05:35 bis 05:45 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Überlebenstipps für Schul-Clubs / Überlebenstipps für Videoprojekte USA, D 2007 Merken Überlebenstipps für Schul-Clubs: Moze und Suzie versuchen, sich einen Schul-Club auszusuchen. Aber da die beiden so ehrgeizig sind, fliegen sie fast überall raus. Bis sie im Gamers-Club landen. Dort sitzt Mr. Kwest, und der kann von diesem Ehrgeiz nicht genug bekommen. Ned und Cookie wollen Missys Schul-Überlebens-Club untergraben, indem sie das Tunnelsystem der Schule erweitern und so die Kinder in Missys totalitärem Club retten. Jetzt dürfen sie sich nur nicht vergraben. Überlebenstipps für Videoprojekte: In der Schule stehen heute Videoprojekte an. Alle freuen sich wahnsinnig drauf, doch niemand kann sich auf ein Thema einigen. Ned und Cookie streiten sich darüber, ob sie nun eine Weltraum-Saga drehen oder einen Ninja-Film. Und Moze ist sehr damit beschäftigt, die Dokumentation über Mr. Wright zu drehen. Denn der versucht, für seine Schüler besonders cool zu sein. Aber sollte eine Dokumentation nicht die Wahrheit ans Licht bringen, so wie es Mr. Wright sie gelehrt hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Jim J. Bullock (Mr. Monroe) Dave Allen (Mr. Kwest) Kendre Berry (Backpack Boy) Reccie Canon (Buzz) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Joe Menendez