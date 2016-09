Sky Atlantic HD 03:00 bis 04:00 Serien Billions Heavy Metal USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) gönnt sich mit Jugendfreunden einen spontanen Trip zu einem Metallica-Konzert und macht dort eine verführerische Bekanntschaft. Chuck (Paul Giamatti) findet unterdessen immer mehr Interna über die Geschäfte von Axe Capital heraus und muss in einem anderen Fall wegen Aktienmanipulation ermitteln - und zwar gegen seinen eigenen Vater. Zurück in New York muss Bobby eine wichtige Entscheidung über die Zukunft seiner Firma treffen. - Die vielfach prämierten Stars Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("John Adams") liefern sich einen erbarmungslosen Zweikampf im Wall-Street-Milieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Giamatti (Chuck Rhoades) Damian Lewis (Bobby Axelrod) Maggie Siff (Wendy Rhoades) Malin Åkerman (Lara Axelrod) Toby Leonard Moore (Bryan Connerty) David Costabile (Mike "Wags" Wagner) Condola Rashad (Kate Sacher) Originaltitel: Billions Regie: James Foley Drehbuch: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin, Young Il Kim Musik: Eskmo Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 401 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 131 Min. Underworld: Evolution

Horrorfilm

kabel eins 02:30 bis 04:10

Seit 71 Min.