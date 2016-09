Sky Atlantic HD 23:30 bis 00:05 Serien Looking Looking for Now USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der 31-jährige Künstler Agustin (Frankie J. Alvarez) steht kurz davor, mit seinem Freund zusammenzuziehen, ist aber von Zweifeln geplagt. Währenddessen macht sich der junge Videospiel-Designer Patrick (Jonathan Groff) nach einer gescheiterten Beziehung auf die Suche nach einem neuen Partner. Dom (Murray Bartlett), ein 39-jähriger Kellner, steuert auf eine Midlife-Crisis zu. Er muss feststellen, dass es weder beruflich noch privat so läuft, wie er es sich immer erträumt hatte. - "Girls" meets "Entourage": lebensnahe Serie über die Gay-Community von San Francisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Groff (Patrick Murray) Frankie J. Alvarez (Agustín) Murray Bartlett (Dom) O.T. Fagbenle (Frank) Lauren Weedman (Doris) Raúl Castillo (Richie Donado) Andrew Law (Owen) Originaltitel: Looking Regie: Andrew Haigh Drehbuch: Michael Lannan Altersempfehlung: ab 12