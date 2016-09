Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Mysteryserie The Strain Gone But Not Forgotten USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Quinlan (Rupert Penry-Jones) hat es geschafft: Er hat den Master enthauptet. Doch entgegen seiner Prognose ist Quinlan selbst noch am Leben. Für Eph (Corey Stoll), der Quinlans Wunden medizinisch versorgt, ging der Plan jedoch nicht auf. Sein Sohn Zack ist immer noch in den Händen der Strigoi. - Drastisch-düsterer Serienschocker um ein Horror-Vampirvirus von "Hellboy"-Macher Guillermo del Toro. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corey Stoll (Ephraim Goodweather) David Bradley (Abraham Setrakian) Kevin Durand (Vasiliy Fet) Richard Sammel (Thomas Eichorst) Jack Kesy (Gabriel Bolivar) Originaltitel: The Strain Drehbuch: Guillermo del Toro, Chuck Hogan Altersempfehlung: ab 16