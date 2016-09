Sky Atlantic HD 18:00 bis 20:00 Serien Vinyl Nasty Bits USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken New York, 1973: Richie Finestras (Bobby Cannavale) Plattenfirma "American Century Records" steckt in der Krise. Das Unternehmen soll deshalb an die deutsche "Polygram" verkauft werden - doch das Meeting mit den Interessenten läuft gründlich schief. Zudem droht der Boykott des Labels durch den größten Radiosender des Landes. Richie sieht sich vor den Trümmern seines Lebenswerks. - Rock-'n'-Roll-Serie um einen Selfmademan zwischen Koks und Plattendeals: Mick Jagger und Martin Scorsese schufen eine energiegeladene Hommage an die Musik der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Cannavale (Richie Finestra) Paul Ben-Victor (Maury Gold) P.J. Byrne (Scott Levitt) Max Casella (Julie Silver) Ato Essandoh (Lester Grimes) James Jagger (Kip Stevens) J.C. MacKenzie (Skip Fontaine) Originaltitel: Vinyl Regie: Martin Scorsese Drehbuch: George Mastras, Terence Winter, Mick Jagger, George Mastras, Terence Winter, Mick Jagger, Martin Scorsese , Rich Cohen Altersempfehlung: ab 16