Sky Atlantic HD 17:05 bis 18:00 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Verraten und verkauft F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Auf der Jagd nach einem weiteren Hinweis von Sheridan landet der gedächtnislose CIA-Agent XIII (Stuart Townsend) in einem brutalen venezulanischen Gefängnis. Hier sucht er nach Häftling Sanchez, mit dem er früher zusammengearbeitet haben könnte. Doch Sanchez wurde für geisteskrank erklärt und in einen Hochsicherheits-Bereich gesperrt. XIII muss sich erbitterten Angriffen von Gefangenen und Wärtern erwehren, als er in die Krankenstation schleicht. - Die Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. Schauspieler: Stuart Townsend (XIII) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Caterina Murino (Sam) Greg Bryk (Amos) Stephen McHattie (President Carrington) Paulino Nunes (Frank Giordino) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Duane Clark Drehbuch: Charles Heit, Philippe Lyon, Jean Van Hamme, William Vance Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 12