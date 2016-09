Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:05 Serien Treme What is New Orleans? USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Seit der Vergewaltigung sitzt LaDonna (Khandi Alexander) zuhause herum und betrinkt sich. Ihr entnervter Mann fordert sie auf, die Bar endlich zu verkaufen. Da erfährt LaDonna auch noch, dass ein Zeuge seine Aussage gegen die Vergewaltiger zurückgezogen hat. Indessen erzählt Lt. Colson (David Morse) Toni (Melissa Leo), dass er der Mordkommission zugeteilt wurde - jener Abteilung, die er so harsch kritisiert hatte. - Gefeierte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (LaDonna Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) India Ennenga (Sofia Bernette) Michiel Huisman (Sonny) Melissa Leo (Toni Bernette) Lucia Micarelli (Annie) Originaltitel: Treme Regie: Adam Davidson Drehbuch: George Pelecanos, David Simon, Eric Overmyer