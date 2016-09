Sky Atlantic HD 11:30 bis 12:00 Comedyserie Jonah from Tonga AUS 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der 14-jährige Jonah (Chris Lilley) soll auf einer katholischen Schule endlich Disziplin und Respekt lernen. Doch der kleine Rebell flucht und pöbelt sich weiter munter durch den Schulalltag. Nur beim toughen Lehrer Mr. Joseph (Doug Bowles) stößt er an seine Grenzen. - Respektlose Pseudodoku vom australischen Comedystar Chris Lilley ("Ja'mie - Private School Girl"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Lilley (Jonah) Tama Tauli (Moses Takalua) Eigawe Hunt (Mary Takalua) Jason Moleli (Manu) Lafaela Taualii (Israel) Tana Iaasia (Sonny) Originaltitel: Jonah from Tonga Regie: Chris Lilley, Stuart McDonald Drehbuch: Chris Lilley Kamera: Nick Gregoric Altersempfehlung: ab 12