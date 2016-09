Sky Atlantic HD 07:55 bis 09:55 Drama Warm Springs - Heilende Quellen USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Franklin D. Roosevelt (Kenneth Branagh), der eine Karriere in der Politik anstrebt, erkrankt 1921 an Kinderlähmung. Dem ehrgeizigen Mann droht ein Leben im Rollstuhl. Doch im Sanatorium Warm Springs in der Nähe von Atlanta findet er neue Hoffnung. Er nimmt den Kampf gegen sein Schicksal auf, der ihn schließlich bis ins Weiße Haus führt. - Fesselndes Biopic über einen der bedeutendsten US-Präsidenten, großartig besetzt mit Kenneth Branagh und "Sex and the City"-Star Cynthia Nixon. Fünf Emmys! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Franklin Roosevelt) Cynthia Nixon (Eleanor Roosevelt) Kathy Bates (Helena Mahoney) Matthew O'Leary (Fred Botts) David Paymer (Louis Howe) Tim Blake Nelson (Tom Loyless) Matt Malloy (Lionel Purdy) Originaltitel: Warm Springs Regie: Joseph Sargent Drehbuch: Margaret Nagle Kamera: Robbie Greenberg Musik: Bruce Broughton