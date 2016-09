Sky Atlantic HD 07:00 bis 07:55 Serien Carnivale Auf Sendung USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Ben (Nick Stahl) erkennt, dass Lodz für Ruthies Tod verantwortlich ist, fällt er im Wagen von Management über ihn her. Zu spät erkennt er, dass Management ihn benutzt hat. Für Bruder Justin (Clancy Brown) scheint sich derweil alles zum Besten zu entwickeln: seine Gemeinde blüht und sein Einfluss reicht bis in den Kongress. - Preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Justin Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Clea DuVall (Sofie) Patrick Bauchau (Lodz) Debra Christofferson (Lila) Adrienne Barbeau (Ruthie) Originaltitel: Carnivale Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Daniel Knauf Musik: Jeff Beal

